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Магомед Адиев возглавил сборную Казахстана по футболу

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский тренер Магомед Адиев возглавил сборную Казахстана по футболу.

Как сообщает официальный сайт Казахстанской федерации футбола, кандидатура специалиста утверждена решением Исполнительного комитета федерации.

Адиев начал тренерскую карьеру в 2010 году. Он возглавлял «Ахмат», «Анжи», «Чайку».

В 2021 году 44-летний специалист стал главным тренером карагандинского «Шахтера», который вывел в финал Кубка Казахстана.

Источник: http://www.kff.kz/kk/news/24470
Магомед Адиев
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
ФК Шахтер (Караганда)
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