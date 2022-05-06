Магомед Адиев возглавил сборную Казахстана по футболу

Российский тренер Магомед Адиев возглавил сборную Казахстана по футболу.

Как сообщает официальный сайт Казахстанской федерации футбола, кандидатура специалиста утверждена решением Исполнительного комитета федерации.

Адиев начал тренерскую карьеру в 2010 году. Он возглавлял «Ахмат», «Анжи», «Чайку».

В 2021 году 44-летний специалист стал главным тренером карагандинского «Шахтера», который вывел в финал Кубка Казахстана.