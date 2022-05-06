Экс-арбитр Клаттенбург заявил, что футбольные матчи могут сократить до 60 минут чистого времени

Экс-арбитр Марк Клаттенбург в своей колонке в Daily Mail сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) обсуждают идею сокращения матчей до 60 минут.

Кроме того, по словам англичанина, рассматривается введение чистого игрового времени. Также эту возможность изучает глава судейского комитета УЕФА и ФИФА Пьерлуиджи Коллина.

Сам Клаттенбург поддерживает этот шаг. По его мнению, судьи устали от претензий болельщиков и самих футболистов о количестве добавленного времени.

Клаттенбург подчеркнул, что второй полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» — яркое свидетельство тому, что правила пора менять.

«Королевский клуб», по его словам, растягивал каждую секунду в дополнительное время. «Манчестер Сити» в итоге был не в восторге от того, что к нему добавили лишь три минуты. Более того, свисток прозвучал за десять секунд до истечения этих трех минут.

Напомним, что «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, победив «Ман Сити» во втором матче в дополнительное время со счетом 3:1. Первая игра в Англии завершилась со счетом 4:3 в пользу «Манчестера».