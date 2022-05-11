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Гершкович отреагировал на слова Чеферина о санкциях в отношении России

Георгий Скобликов
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Член исполкома РФС Михаил Гершкович в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на высказывания президента УЕФА Александера Чеферина о санкциях в отношении России.

«Воспринимаю это высказывание как разумное и правильное. Не может футбол зависеть от политики. Всю жизнь было так, а теперь под давлением политики изменилось. Если здравый смысл восторжествует, то мы готовы вернуться. Сейчас рано обсуждать варианты с Азией, мы члены УЕФА. Нам надо бороться до конца за то, чтобы остаться там. В ином случае будет меняться очень много конфигураций. Следующие шаги от УЕФА, на мой взгляд, будут более прогрессивными в восстановлении нас в правах. Наверняка, стран, которые не выступают против нас, большинство», — сказал Гершкович «СЭ».

На 46-м конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций Чеферин заявил, что УЕФА отказался от своих традиций и покинул свою зону комфорта, отказавшись от принципов нейтралитета спорта. По мнению президента УЕФА, от санкций в отношении России футбол не выиграл.

Футбол
Александер Чеферин
Михаил Гершкович
УЕФА
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 - : -
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