Гершкович отреагировал на слова Чеферина о санкциях в отношении России

Член исполкома РФС Михаил Гершкович в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на высказывания президента УЕФА Александера Чеферина о санкциях в отношении России.

«Воспринимаю это высказывание как разумное и правильное. Не может футбол зависеть от политики. Всю жизнь было так, а теперь под давлением политики изменилось. Если здравый смысл восторжествует, то мы готовы вернуться. Сейчас рано обсуждать варианты с Азией, мы члены УЕФА. Нам надо бороться до конца за то, чтобы остаться там. В ином случае будет меняться очень много конфигураций. Следующие шаги от УЕФА, на мой взгляд, будут более прогрессивными в восстановлении нас в правах. Наверняка, стран, которые не выступают против нас, большинство», — сказал Гершкович «СЭ».

На 46-м конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций Чеферин заявил, что УЕФА отказался от своих традиций и покинул свою зону комфорта, отказавшись от принципов нейтралитета спорта. По мнению президента УЕФА, от санкций в отношении России футбол не выиграл.