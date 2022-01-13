Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал, что думает о пандемии коронавируса.

«Мы слишком много говорим об этом ковиде. Даже если попал в аварию, скажут, что умер от коронавируса. Я считаю, это все политика. Если вы хотите управлять людьми и править, нужно держать их в страхе», — цитирует Эвра Get French Football News.

На данный момент в мире выявлено 317 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией.