Сборная Казахстана по футболу под руководством Байсуфинова проведет сбор в Турции

Сборная Казахстана по футболу в феврале проведет учебно-тренировочный сбор в Турции.

Как сообщает Meta-ratings.kz, главным тренером команды продолжит работать казахстанский специалист Талгат Байсуфинов.

Сбор запланирован в рамках подготовки к стыковым матчам Лиги наций УЕФА против Молдовы и пройдет с 12 по 16 февраля в Анталии.

Матч между командами пройдут 24 и 29 марта 2022 года.