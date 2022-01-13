Мать Александра Кокорина попала в больницу

Мать нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Светлана Кокорина попала в больницу.

Кокорина опубликовала у себя в Instagram фотографию из больничной палаты с кислородной маской на лице.

«Сказали, жить буду. Хорошо или плохо, не уточнили», — подписала снимок Кокорина.