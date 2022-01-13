Мать Александра Кокорина попала в больницу
Мать нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Светлана Кокорина попала в больницу.
Кокорина опубликовала у себя в Instagram фотографию из больничной палаты с кислородной маской на лице.
«Сказали, жить буду. Хорошо или плохо, не уточнили», — подписала снимок Кокорина.
Сторис Светланы Кокориной.
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|19
|
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|6
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|30-35
|18
|
15
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|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
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|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
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|
Зенит – Рубин
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|Г
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Уфа
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|
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Сочи
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|П
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Реми Кабелла
Краснодар
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Филипе Силва Малком
Зенит
|5
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Себастьян Шиманьски
Динамо
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|И
|К
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Спартак
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|1
|2
|
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Краснодар
|15
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Спартак
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|1
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