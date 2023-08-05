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Непомнящий в августе посетит Камерун с целью создания футбольного клуба

Руслан Минаев
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Российский тренер Валерий Непомнящий собирается посетить Камерун в августе, чтобы поучаствовать в создании местного футбольного клуба.

«Это будет такая инспекторская поездка, — цитирует Непомнящего ТАСС. — Посмотреть наличие инфраструктуры, условий и так далее, чтобы потом составлять план и проект. Сейчас в стадии разработки дорожная карта. Задача состоит в том, чтобы создать профессиональный футбольный клуб, команда уже есть».

Непомнящий добавил, что диалог о поездке состоялся с секретарем РФС Максимом Митрофановым во время саммита Россия — Африка.

79-летний Непомнящий в 1988-1990 годах тренировал сборную Камеруна, с которой впервые в истории африканского футбола вышел в 1/4 финала чемпионата мира.

Источник: ТАСС
Валерий Непомнящий
Футбол
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