Митрофанов отреагировал на вызов Карасева на сбор судей УЕФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал приглашение российского судьи Сергея Карасева на сбор арбитров УЕФА.

«Вызов Сергея Карасева на сентябрьский сбор арбитров УЕФА — хорошая, правильная история для нас. Вы знаете, что, после того как принимались решения об отстранении сборной и клубов от международных соревнований, на российских судей, делегатов, официальных лиц никаких ограничений наложено не было. Поэтому в том числе мы вели и ведем диалог с коллегами из УЕФА о том, чтобы начать использовать арбитров, особенно там, где это не вызывает какого-то напряжения. Сам факт вызова — важный для нас сигнал и как сигнал о качестве работы Сергея», — приводит «РБ Спорт» слова Митрофанова.

30 июня стало известно, что Карасев получил приглашение на сбор судей УЕФА, который состоится в сентябре 2023 года.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Также с этого момента российских судей перестали назначать на международные матчи.