Канчельскис: «Нахожусь в переговорах, скоро приступлю к работе»
Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что совсем скоро приступит к клубной работе.
«Насчет моего будущего много слухов, но пока конкретики нет. Нахожусь в переговорах. Пока не решу все вопросы, не хочу ничего оглашать. Когда все случится? Очень скоро», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что российский специалист займет административную должность в «Тоболе». 6 июля Канчельскис подтвердил, что ведет переговоры с казахстанской командой.
Последним клубом Канчельскиса был «Навбахор», который он покинул в октябре 2020 года. Также 54-летний специалист тренировал «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу», «Волгу», «Юрмалу» и «Солярис».
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|Зенит
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|ЦСКА
|0
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|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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