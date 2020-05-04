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Мартинес останется главным тренером сборной Бельгии до 2022 года

07:45
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Роберто Мартинес останется на посту главного тренера сборной Бельгии, сообщает Het Laatste Nieuws. Новое соглашение будет рассчитано до чемпионата мира 2022 года. Заключение сделки было отложено из-за пандемии коронавируса.

— Мартинес будет тренировать Бельгию вплоть до чемпионата мира 2022 года в Катаре, если только не произойдет административная катастрофа, — отмечено в издании.

Со сборной Бельгии Мартинес в 2018 году занял третье место на чемпионате мира, что является лучшим результатом для национальной команды.

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