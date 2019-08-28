Мариу готовится дебютировать в матче с «Ростовом»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу провел первую тренировку в новом клубе, сообщает официальный Instagram клуба. 26-летний португалец отметил, что адаптируется в новой команде.

<> <> <> <><> Посмотреть эту публикацию в Instagram <>Жоао Марио провёл первую тренировку в составе «Локо» ? Эмоции новичка, разговоры с Эдером и дриблинг с новыми партнёрами по команде — в нашей галерее из Баковки. #СамыйЛучшийКоллектив Публикация от <> Футбольный клуб «Локомотив» (@fclokomotiv) <>28 Авг 2019 в 9:30 PDT



На тренировке Мариу общался с нападающий Эдером, они вместе выступают в сборной Португалии. Дебют Мариу ожидается в матче 8-го тура чемпионата России против «Ростова». Игра пройдет в Москве 31-го сентября и начнется в 16:30.

27 августа 2019 года Мариу был арендован московским «Локомотивом» до конца сезона с правом последующего выкупа.