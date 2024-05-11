«Зенит» — ЦСКА: Вендел не забил в пустые ворота после ошибки Торопа

Полузащитник «Зенита» Вендел не сумел реализовать опасный момент у ворот ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ.

На 38-й минуте голкипер армейцев Владислав Тороп неудачно вынес мяч, попав в Ивана Облякова. После этого мяч попал к Венделу, но бразилец не сумел забить в пустые ворота, попав в Облякова.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА.