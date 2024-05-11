«Зенит» — ЦСКА: Вендел не забил в пустые ворота после ошибки Торопа
Полузащитник «Зенита» Вендел не сумел реализовать опасный момент у ворот ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ.
На 38-й минуте голкипер армейцев Владислав Тороп неудачно вынес мяч, попав в Ивана Облякова. После этого мяч попал к Венделу, но бразилец не сумел забить в пустые ворота, попав в Облякова.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА.
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|
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|27
|15
|6
|6
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|51
|
2
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
5
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
6
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
8
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
9
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
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30 тур
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|3 : 1
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|1 : 0
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3
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