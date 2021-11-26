«Ванкувер — топ. А в Липецке две гигантские колонны перекрывают площадку. Строго со стороны ворот». Казанский — о комментаторских позициях
Известный комментатор Денис Казанский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о самых памятных футбольных и хоккейных аренах, на которых приходилось работать.
— В вашем личном рейтинге — лучшие и худшие комментаторские позиции?
— Не люблю работать в «зазеркалье». Оптимальный вариант — открытая кабина. Всё как на ладони — и поле, и трибуны. Класс! В Европе таких сейчас много. Но с нашим климатом без кабин за стеклом не обойтись.
— Это точно.
— Из выносных кабин самая необычная — на «Гудисоне», стадионе «Эвертона». Чтобы на этот балкончик попасть, сначала нужно пройти через огромное количество людей, затем подняться по металлической лестнице. Когда приходишь часа за полтора до матча — не проблема. А у меня однажды было прямое включение от бровки минут за 20 минут до стартового свистка. Отработал, помчался на свою позицию и обалдел.
— Что увидели?
— Забитый под завязку сектор. Море болельщиков! Продирался по коленям, по головам, все орали, осыпали проклятиями. Потом смотрю — лестницы нет!
— Куда ж подевалась?
— Убрали. Пришлось перепрыгивать.
— Скажите главное — успели?
- Да! Если говорить о хоккее, то в Канаде на всех аренах шикарные комментаторские позиции. Но в Ванкувере — просто топ! Нависает надо льдом, тактический рисунок просматривается идеально. А самая оригинальная — в Липецке.
— Там что?
— Дворец старый, с двумя гигантскими колоннами, которые перекрывают площадку. Строго со стороны ворот.
— Весело. Монитор-то есть?
— Слава богу! Иначе — караул. Как комментировать, когда вратарей вообще не видишь?! Екатеринбург — тоже не подарок. Комнатушка крохотная, в углу. Тесно, Наильич не помещался. Да еще болельщики без конца вскакивают, закрывают обзор.
Методология
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