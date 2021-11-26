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«Ванкувер — топ. А в Липецке две гигантские колонны перекрывают площадку. Строго со стороны ворот». Казанский — о комментаторских позициях

Казанский рассказал о необычных комментаторских позициях, на которых ему довелось поработать
13:15
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Известный комментатор Денис Казанский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о самых памятных футбольных и хоккейных аренах, на которых приходилось работать.

— В вашем личном рейтинге — лучшие и худшие комментаторские позиции?

— Не люблю работать в «зазеркалье». Оптимальный вариант — открытая кабина. Всё как на ладони — и поле, и трибуны. Класс! В Европе таких сейчас много. Но с нашим климатом без кабин за стеклом не обойтись.

— Это точно.

— Из выносных кабин самая необычная — на «Гудисоне», стадионе «Эвертона». Чтобы на этот балкончик попасть, сначала нужно пройти через огромное количество людей, затем подняться по металлической лестнице. Когда приходишь часа за полтора до матча — не проблема. А у меня однажды было прямое включение от бровки минут за 20 минут до стартового свистка. Отработал, помчался на свою позицию и обалдел.

— Что увидели?

— Забитый под завязку сектор. Море болельщиков! Продирался по коленям, по головам, все орали, осыпали проклятиями. Потом смотрю — лестницы нет!

— Куда ж подевалась?

— Убрали. Пришлось перепрыгивать.

— Скажите главное — успели?

- Да! Если говорить о хоккее, то в Канаде на всех аренах шикарные комментаторские позиции. Но в Ванкувере — просто топ! Нависает надо льдом, тактический рисунок просматривается идеально. А самая оригинальная — в Липецке.

— Там что?

— Дворец старый, с двумя гигантскими колоннами, которые перекрывают площадку. Строго со стороны ворот.

— Весело. Монитор-то есть?

— Слава богу! Иначе — караул. Как комментировать, когда вратарей вообще не видишь?! Екатеринбург — тоже не подарок. Комнатушка крохотная, в углу. Тесно, Наильич не помещался. Да еще болельщики без конца вскакивают, закрывают обзор.

Полностью интервью Казанского

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Динамо

П2

22%

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1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

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Александр Кружков все материалы автора Юрий Голышак все материалы автора
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