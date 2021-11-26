Денис Казанский: «Самый неудобный напарник? Андронов»

Известный комментатор Денис Казанский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об особенностях работы на ТВ в парных репортажах.

— Парный комментарий — особый жанр.

— Да, в соло гораздо проще — сел и поехал, сам себе ритм задаешь, спокойно переключаешься. В паре же с кем-то комфортно, а с кем-то категорически нельзя работать.

— Из всех ваших напарников — самый неудобный?

— Леха Андронов.

— В чем не совпадаете?

— Во всем! Дело не в восприятии футбола — в манере репортажа. Андронов, Черданцев, Елагин — ярко выраженные солисты, с ними в связке невыносимо.

— Почему же вы согласились комментировать в паре с Елагиным в Узбекистане?

— Да я страшно переживал! Вспоминал его совместный репортаж с Розановым на матче английской лиги. Что-то чудовищное! 90 минут они мерились эго. Так бывает. А вот у нас с Елагиным получилось. Я понял, как с ним надо себя вести.

— Ну и как?

— Отстраненно. С иронией. Строго вторым. Разумеется, ты не должен сидеть и хохмить, нужно переключаться. Обычно как пара работает? Один закончил, второй подхватывает. Здесь не так! Он умолкает, но если на поле ничего не происходит, ты можешь к его мысли вернуться, вытащить из него еще какую-то эмоцию, потом сам себя переключить и побежать. А он за тобой. Затем тебя точно так же подлавливает. В результате — классный репортаж. То, что мы сделали, стало для меня профессиональным открытием.

— С Андроновым трюк не прокатит?

— Исключено. У микрофона мы несовместимы.

— Вы это поняли на второй минуте?

— На тридцатой секунде! У Лехи очень крутой тембр. Вместе с уверенностью, помноженной на высокую самооценку, это выбивает любого партнера.

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