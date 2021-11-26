Денис Казанский: «Самый неудобный напарник? Андронов»
Известный комментатор Денис Казанский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об особенностях работы на ТВ в парных репортажах.
— Парный комментарий — особый жанр.
— Да, в соло гораздо проще — сел и поехал, сам себе ритм задаешь, спокойно переключаешься. В паре же с кем-то комфортно, а с кем-то категорически нельзя работать.
— Из всех ваших напарников — самый неудобный?
— Леха Андронов.
— В чем не совпадаете?
— Во всем! Дело не в восприятии футбола — в манере репортажа. Андронов, Черданцев, Елагин — ярко выраженные солисты, с ними в связке невыносимо.
— Почему же вы согласились комментировать в паре с Елагиным в Узбекистане?
— Да я страшно переживал! Вспоминал его совместный репортаж с Розановым на матче английской лиги. Что-то чудовищное! 90 минут они мерились эго. Так бывает. А вот у нас с Елагиным получилось. Я понял, как с ним надо себя вести.
— Ну и как?
— Отстраненно. С иронией. Строго вторым. Разумеется, ты не должен сидеть и хохмить, нужно переключаться. Обычно как пара работает? Один закончил, второй подхватывает. Здесь не так! Он умолкает, но если на поле ничего не происходит, ты можешь к его мысли вернуться, вытащить из него еще какую-то эмоцию, потом сам себя переключить и побежать. А он за тобой. Затем тебя точно так же подлавливает. В результате — классный репортаж. То, что мы сделали, стало для меня профессиональным открытием.
— С Андроновым трюк не прокатит?
— Исключено. У микрофона мы несовместимы.
— Вы это поняли на второй минуте?
— На тридцатой секунде! У Лехи очень крутой тембр. Вместе с уверенностью, помноженной на высокую самооценку, это выбивает любого партнера.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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