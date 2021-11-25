Агент Тиля рассказал, вернется ли футболист в «Спартак» зимой

Фулько ван Куперен, агент полузащитника «Фейеноорда» Гуса Тиля, арендованного у московского «Спартака», рассказал «СЭ» о будущем футболиста.

«Гус будет в «Фейеноорде» весь сезон. Он в Москву этой зимой не вернется», — сказал ван Куперен «СЭ».

23-летний футболист в нынешнем сезоне сыграл за команду 22 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал две результативные передачи.