Губерниев выступил против введения чистого времени в футболе

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на предложение президента ФИФА Джанни Инфантино ввести в футболе чистое игровое время.

«Я против введения чистого времени. В этом смысле я прогрессивный ретроград. Я против введения чистого времени. В этом смысле я прогрессивный ретроград. Сейчас все идеально, пять замен разрешили. Темп игры поддерживается. Теперь футболистов побольше на поле, но остановок тем не менее три. Чистое время? Не знаю. Я против таких экспериментов», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее Инфантино заявил, что игра, рассчитанная на полтора часа, не может по факту длиться 46-48 минут.