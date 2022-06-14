Камерунский экс-игрок «Спартака» Зепатта сообщил, что собирается получить российское гражданство

Бывший защитник системы «Спартака» Оддри Зепатта сообщил о том, что намерен получить паспорт РФ.

«Да, я действительно собираюсь получить российское гражданство. Считаю Россию своей страной: здесь я вырос и учился футболу 5 лет. Мне нравится жить в России. Я готов рассмотреть предложения из России. Как отметил мой агент, Россия для меня — не новая страна, так что я готов играть здесь и помогать своими качествами.

«Спартак» для меня как семья. Я прогрессировал в клубе, многому там научился, в том числе в плане тактики. Никогда не смогу отказать клубу, в котором я вырос», — приводит слова Зепатты Metaratings.ru.

В прошедшем сезоне футболист, родившийся в Камеруне, выступал в Македонии за «Скопье», а теперь готов рассматривать предложения из России. По информации Metaratings.ru, в контракте Зепатты со «Скопье» есть пункт, согласно которому он бесплатно может покинуть македонский клуб.

23-летний футболист находился в системе «Спартака» с 2017 по 2021 год и провел 22 матча за молодежный состав красно-белых.