Инфантино о чистом игровом времени в футболе: «Полуторачасовой матч не может фактически длиться 46-48 минут»

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о необходимости ввести в футболе чистое игровое время.

«Мы и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) работаем над поиском решения вопроса с чистым временем матчей. Нужно найти какое-то решение, потому что я считаю, что игра, рассчитанная на полтора часа, не может по факту длиться 46-48 минут.

Мы внесем несколько предложений, которые потом будут протестированы. Некоторые люди воспримут это скептически, но в IFAB открыты для любых предложений, которые направлены на улучшение футбола», — приводит Calciomercato слова Инфантино на заседании IFAB в Дохе (Катар).

Ранее, 13 июня на заседании IFAB было принято решение утвердить правило, которое на постоянной основе позволяет командам использовать пять замен в одном матче.