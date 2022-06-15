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Арсен Венгер заявил, что остальные континенты отстают от Европы в плане развития игроков

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что остальные континенты отстают от Европы в вопросе развития игроков.

«У Мбаппе африканские корни, но он всю жизнь тренировался в Европе. Если бы он родился в Камеруне, то не стал бы тем, кем является сегодня. Есть Европа, а есть остальной мир. Последнему нужна помощь, иначе мы упустим много талантов», — цитирует Венгера ESPN.

В прошедшем сезоне 23-летний французский нападающий провел 46 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 39 мячей и отдал 26 результативных передач.

По итогам сезона-2021/22 «ПСЖ» стал чемпионом Франции, набрав 86 очков, и выиграл Суперкубок страны.

Килиан Мбаппе
Арсен Венгер
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