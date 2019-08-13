Источник: Рибери желает зарабатывать 8 миллионов долларов в год, его семья не хочет в Россию

Полузащитник Франк Рибери, который находится в статусе свободного агента, пока не определился, где продолжит карьеру. 36-летний француз рассчитывает подписать контракт на два сезона с ежегодным окладом в 8 миллионов долларов, утверждает Futbol Arena.

По данным источника, представитель Рибери Жан-Пьер Берн ранее обсудил реальный вариант с "Локомотивом", переговоры не завершились успехом, но могут быть продолжены. По словам агента, при этом семья футболиста не хочет переезжать в Россию, а игрок в первую очередь следует интересам своих близких.

Главным претендентом на игрока считается "Фиорентина", которая, правда, не готова платить опытному игроку такие деньги – возможен максимальный годовой оклад в 6 миллионов долларов. Также в числе претендентов на хавбека называется "Галатасарай".

Ранее сообщалось, что игрок отклонил варианты с Саудовской Аравией и Голландией. Среди претендентов на него назывался ПСВ.

Рибери выступал в "Баварии" с 2007 года, девять раз выиграл чемпионат Германии, забил 124 гола и сделал 182 голевые передачи в 425 матчах.