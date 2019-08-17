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Источник: Бас Дост хочет покинуть «Спортинг». На нападающего претендует «Зенит»

17 августа 2019, 18:02
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Нападающий «Спортинга» Бас Дост хочет покинуть команду. На 30-летнего голландца претендует ряд клубов, в том числе и российский «Зенит», утверждает Goal.com со ссылкой на португальский Record.

Также нападающий получал предложения от клубов из Мексики, Китая и Турции. Контракт Доста со «Спортингом» рассчитан до 2021 года. Клуб оценивает трансферную стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Дост перешел в «Спортинг» из «Вольфсбурга» в 2016 году. В прошлом сезоне он провел в чемпионате Португалии 22 матча, в которых забил 15 мячей.

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