«Вильярреал» разгромил «Райо Вальекано» в матче ла лиги

«Вильярреал» дома с крупным счетом обыграл «Райо Вальекано» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 3:0. Встреча прошла на арене «Эстадио де ла Серамика».

Дубль в матче оформил Александр Серлот (18-я и 74-я минуты), еще один мяч на счету Йерсона Москера (69-я).

«Вильярреал» набрал 45 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице ла лиги. «Райо Вальекано» находится на 15-й строчке с 34 баллами.