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«Вильярреал» разгромил «Райо Вальекано» в матче ла лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Вильярреал» дома с крупным счетом обыграл «Райо Вальекано» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 3:0. Встреча прошла на арене «Эстадио де ла Серамика».

Дубль в матче оформил Александр Серлот (18-я и 74-я минуты), еще один мяч на счету Йерсона Москера (69-я).

«Вильярреал» набрал 45 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице ла лиги. «Райо Вальекано» находится на 15-й строчке с 34 баллами.

Испания. Ла Лига. 33-й тур
28 апр, 19:30. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
3:0
Райо Вальекано

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Вильярреал
ФК Райо Вальекано
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 33 26 6 1 71-22 84
2
 Жирона 33 22 5 6 69-40 71
3
 Барселона 32 21 7 4 64-37 70
4
 Атлетико 33 20 4 9 62-39 64
5
 Атлетик 33 16 10 7 53-33 58
6
 Р. Сосьедад 33 13 12 8 46-35 51
7
 Бетис 32 12 12 8 40-38 48
8
 Валенсия 32 13 8 11 35-34 47
9
 Вильярреал 33 12 9 12 54-55 45
10
 Хетафе 33 10 13 10 41-45 43
11
 Осасуна 33 11 6 16 37-49 39
12
 Алавес 33 10 8 15 31-38 38
13
 Севилья 32 9 10 13 41-45 37
14
 Лас-Пальмас 33 10 7 16 30-41 37
15
 Р. Вальекано 33 7 13 13 27-42 34
16
 Мальорка 33 6 14 13 27-39 32
17
 Сельта 33 7 10 16 37-50 31
18
 Кадис 33 4 14 15 23-46 26
19
 Гранада 33 4 9 20 36-61 21
20
 Альмерия 33 1 11 21 32-67 14
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26.04 22:00
Р. Сосьедад – Реал
 0 : 1
27.04 15:00
Лас-Пальмас – Жирона
 0 : 2
27.04 17:15
Альмерия – Хетафе
 1 : 3
27.04 19:30
Алавес – Сельта
 3 : 0
27.04 22:00
Атлетико – Атлетик
 3 : 1
28.04 15:00
Кадис – Мальорка
 1 : 1
28.04 17:15
Гранада – Осасуна
 3 : 0
28.04 19:30
Вильярреал – Р. Вальекано
 3 : 0
28.04 22:00
Бетис – Севилья
 - : -
29.04 22:00
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Артем Довбик

Жирона

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Джуд Беллингем

Реал

 17
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 17
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 11
Рафинья

Рафинья

Барселона

 8
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 24 2 3
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Домингуш Дуарте

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