Хабиб встретился с Роналдо на этапе «Формулы-1» в Абу-Даби

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с бывшим нападающим «Реала» Роналдо на заключительном этапе сезона «Формулы-1» в Абу-Даби (ОАЭ).

«Единственный и неповторимый», — подписал фото в соцсети российский экс-боец ММА.

Хабиб Нурмагомедов и Роналдо. Фото Соцсети

В 2021 году Нурмагомедов назвал Роналдо своим любимым футболистом.

Россиянин завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254.

Нурмагомедов оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным. После победы над Гейджи он возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.