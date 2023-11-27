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Хабиб встретился с Роналдо на этапе «Формулы-1» в Абу-Даби

Руслан Минаев
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Хабиб Нурмагомедов.
Фото Соцсети
Хабиб Нурмагомедов и Роналдо.
Фото Соцсети
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Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с бывшим нападающим «Реала» Роналдо на заключительном этапе сезона «Формулы-1» в Абу-Даби (ОАЭ).

«Единственный и неповторимый», — подписал фото в соцсети российский экс-боец ММА.

Хабиб Нурмагомедов и Роналдо.
Фото Соцсети

В 2021 году Нурмагомедов назвал Роналдо своим любимым футболистом.

Россиянин завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254.

Нурмагомедов оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным. После победы над Гейджи он возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Роналдо
Футбол
Хабиб Нурмагомедов
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 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
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 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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Кр. Советов – Локомотив
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25.11 15:15
Зенит – Сочи
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ЦСКА – Динамо
 2 : 3
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