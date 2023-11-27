Международный совет футбольных ассоциаций рассмотрит вопрос расширения полномочий ВАР
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на ближайшем заседании рассмотрит вопрос расширения полномочий видеоассистентов рефери (ВАР), сообщает The Times.
По данным источника, будут обсуждаться вопросы вмешательства ВАР в эпизоды с назначением штрафных и угловых, а также в моменты с вынесением вторых желтых карточек футболистам.
На данный момент, согласно протоколу видеоассистенты могут вмешиваться в ход матча только в эпизодах с офсайдами, назначением или неназначением пенальти или вынесением красных карточек.
При этом возможность расширения полномочий ВАР вызывает сомнения, поскольку это может привести к более длительным задержкам во время матчей, которые будут возникать из-за переговоров между судьями.
Ближайшее заседание IFAB пройдет в Лондоне во вторник, 28 ноября. Отмечается, что решение по расширению полномочий ВАР не будет принято до ежегодного собрания IFAB, которое пройдет в марте 2024 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:30
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3