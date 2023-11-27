Международный совет футбольных ассоциаций рассмотрит вопрос расширения полномочий ВАР

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на ближайшем заседании рассмотрит вопрос расширения полномочий видеоассистентов рефери (ВАР), сообщает The Times.

По данным источника, будут обсуждаться вопросы вмешательства ВАР в эпизоды с назначением штрафных и угловых, а также в моменты с вынесением вторых желтых карточек футболистам.

На данный момент, согласно протоколу видеоассистенты могут вмешиваться в ход матча только в эпизодах с офсайдами, назначением или неназначением пенальти или вынесением красных карточек.

При этом возможность расширения полномочий ВАР вызывает сомнения, поскольку это может привести к более длительным задержкам во время матчей, которые будут возникать из-за переговоров между судьями.

Ближайшее заседание IFAB пройдет в Лондоне во вторник, 28 ноября. Отмечается, что решение по расширению полномочий ВАР не будет принято до ежегодного собрания IFAB, которое пройдет в марте 2024 года.