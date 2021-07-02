Хабиб назвал своего любимого футболиста

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему Роналдо является его любимым футболистом.

«Мне было 9-10 лет, когда он бомбил на мировых аренах. Тогда я только начинал смотреть футбол. Мне его игра очень сильно запомнилась. Я помню, как он играл в «Барселоне» и перешел в «Интер», помню, как был звездой ЧМ-2002 года, ну и его переход в «Реал» — мой любимый клуб. Для моего возраста, для моих ровесников — это такой человек, с которым ассоциируется сам футбол», — рассказал Нурмагомедов в интервью инстаграму 433.

Ранее Нурмагомедов рассказал, кого считает фаворитом в четвертьфинале Евро-2020.