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Хабиб назвал своего любимого футболиста

11:55
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему Роналдо является его любимым футболистом.

«Мне было 9-10 лет, когда он бомбил на мировых аренах. Тогда я только начинал смотреть футбол. Мне его игра очень сильно запомнилась. Я помню, как он играл в «Барселоне» и перешел в «Интер», помню, как был звездой ЧМ-2002 года, ну и его переход в «Реал» — мой любимый клуб. Для моего возраста, для моих ровесников — это такой человек, с которым ассоциируется сам футбол», — рассказал Нурмагомедов в интервью инстаграму 433.

Ранее Нурмагомедов рассказал, кого считает фаворитом в четвертьфинале Евро-2020.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/stories/433/2608326254890602288/?utm_medium=share_sheet

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Виктория Кравченко все материалы автора

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