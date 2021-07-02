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Хабиб перед четвертьфиналом Евро-2020 назвал фаворитов турнира

07:24
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, кого считает фаворитом в четвертьфинале Евро-2020.

«Я выберу две команды: Бельгия и Англия. У них очень молодые, очень хорошие команды. Может, Англия чуть менее сыгранная с этим составом. Но я считаю, что англичане и бельгийцы — фавориты этого чемпионата», — сказал Нурмагомедов в интервью популярному паблику Instagram 433.

В четвертьфинале Евро-2020 встретятся: Швейцария — Испания, Бельгия — Италия, Чехия — Дания, Украина — Англия. Первые два матча пройдут 2 июля, другие две встречи — 3 июля.

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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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