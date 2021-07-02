Хабиб перед четвертьфиналом Евро-2020 назвал фаворитов турнира

Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, кого считает фаворитом в четвертьфинале Евро-2020.

«Я выберу две команды: Бельгия и Англия. У них очень молодые, очень хорошие команды. Может, Англия чуть менее сыгранная с этим составом. Но я считаю, что англичане и бельгийцы — фавориты этого чемпионата», — сказал Нурмагомедов в интервью популярному паблику Instagram 433.

В четвертьфинале Евро-2020 встретятся: Швейцария — Испания, Бельгия — Италия, Чехия — Дания, Украина — Англия. Первые два матча пройдут 2 июля, другие две встречи — 3 июля.