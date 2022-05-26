«Реал» остается самым дорогим клубом Европы

Согласно отчету консалтинговой компании KPMG Football Benchmark, «Реал» остается самым дорогим футбольным клубом Европы.

В отчете аналитиков Football Benchmark рассчитывается стоимость 32 европейских клубов на основе их годовых финансовых отчетов и оценки их стоимости.

«Реал» четвертый год подряд лидирует в списке самых дорогих клубов с оценкой в 3,184 миллиарда евро.

Второе место занимает « Манчестер Юнайтед» (2,9 миллиарда евро). На третьей позиции идет «Барселона» (2,8 миллиарда евро). «Бавария» располагается на четвертой строчке (2,749 миллиарда евро), а «Ливерпуль» — на пятой (2,556 миллиарда евро).

Отмечается, что из 32 самых ценных клубов только четыре («Аякс», «Галатасарай», «Порту» и «Бенфика») находятся вне большой пятерки европейских лиг — Англии, Испании, Германии, Италии и Франции.

При этом английская премьер-лига уверенно лидирует с совокупным доход в размере 5,1 миллиарда евро. А «ПСЖ» имеет самый высокий общий рост стоимости за семь лет, прошедших с момента первого отчета Football Benchmark, — на 153 процента до более чем двух миллиардов евро.