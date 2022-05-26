Футбол
Новости
Тинькофф РПЛ Результаты Лига чемпионов
Главная
Футбол

Сегодня, 11:15

«Реал» остается самым дорогим клубом Европы

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Реала».
Фото Reuters

Согласно отчету консалтинговой компании KPMG Football Benchmark, «Реал» остается самым дорогим футбольным клубом Европы.

В отчете аналитиков Football Benchmark рассчитывается стоимость 32 европейских клубов на основе их годовых финансовых отчетов и оценки их стоимости.

«Реал» четвертый год подряд лидирует в списке самых дорогих клубов с оценкой в 3,184 миллиарда евро.

Второе место занимает «Манчестер Юнайтед» (2,9 миллиарда евро). На третьей позиции идет «Барселона» (2,8 миллиарда евро). «Бавария» располагается на четвертой строчке (2,749 миллиарда евро), а «Ливерпуль» — на пятой (2,556 миллиарда евро).

Отмечается, что из 32 самых ценных клубов только четыре («Аякс», «Галатасарай», «Порту» и «Бенфика») находятся вне большой пятерки европейских лиг — Англии, Испании, Германии, Италии и Франции.

При этом английская премьер-лига уверенно лидирует с совокупным доход в размере 5,1 миллиарда евро. А «ПСЖ» имеет самый высокий общий рост стоимости за семь лет, прошедших с момента первого отчета Football Benchmark, — на 153 процента до более чем двух миллиардов евро.

Футбол
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
0
Читайте также
Как избавиться от мешков под глазами?
«Русская» Швейцария – топ, но финны и канадцы еще не включили свой максимум. Прогнозы на плей-офф хоккейного ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гершкович ответил на слова тренера сборной Украины по футболу о российских спортсменах
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости