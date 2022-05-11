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Сегодня, 15:04

Губерниев назвал слова Чеферина про санкции в отношении России сотрясанием воздуха

Георгий Скобликов
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Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на высказывания президента УЕФА Александера Чеферина о санкциях в отношении России.

«Спасибо Чеферину за объективную позицию. Но вообще мировой спорт проигрывает без России. Тем не менее сейчас ситуация по-прежнему тяжелая. Мне кажется, что это больше моральное удовлетворение. После его слов ведь ничего не изменилось. Поэтому это сотрясание воздуха, к сожалению. В любом случае ему спасибо за поддержку, он пытается доносить здравую позицию», — сказал Губерниев «СЭ».

На 46-м конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций Чеферин заявил, что УЕФА отказался от своих традиций и покинул свою зону комфорта, отказавшись от принципов нейтралитета спорта. По мнению президента УЕФА, от санкций в отношении России футбол не выиграл.

Александер Чеферин
Дмитрий Губерниев
УЕФА
ФИФА
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