Чеферин заявил, что футбол не выиграл от санкций в отношении России

Президент УЕФА Александер Чеферин во время заседания 46-го конгресса организации отметил, что мировой футбол не выиграл от санкций в отношении России.

«Когда УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж, главной была безопасность, — приводит ТАСС слова Чеферина. — В такой ситуации футбол является победителем. Когда УЕФА отказался от своих традиций и покинул свою зону комфорта, отказавшись от принципов нейтралитета спорта, футбол не выиграл от этого».

По словам Чеферина, санкции разбивают ему сердце.

«Когда УЕФА применяет санкции, он пытается внести свой небольшой вклад в обеспечение мира на континенте. Это опасный прецедент, но в данном случае причина важнее всего остального. Без сомнений, футбол стал одним из проигравших, когда игроки, тренеры и болельщики не могут ничего поделать со своей страстью и с их мечтами, это разбивает мне сердце», — добавил Чеферин.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. Из-за этого сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах ЧМ-2022, а «Спартак» был исключен из плей-офф Лиги Европы.

Кроме того, зарубежным футболистам в России разрешили в одностороннем порядке расторгать соглашения с клубами.

2 мая УЕФА объявил, что в сезоне-2022/23 в еврокубках не будет представителей России. Несмотря на отстранения, Россия продолжает оставаться членом ФИФА и УЕФА.