Гершкович рассказал, что происходило, когда вышедшему из заключения Стрельцову не давали играть в высшей лиге

Бывший форвард «Локомотива», «Торпедо», «Динамо» и сборной СССР Михаил Гершкович в большом интервью «СЭ» рассказал, что творилось в Москве, когда вышедшему из заключения Эдуарду Стрельцову еще долго не позволяли играть в высшей лиге чемпионата Советского Союза, а также поддержал версию, что большую роль в разрешении сыграла смена руководителя СССР. Сегодня Гершковичу исполнилось 73 года.

— Верите в версию, что огромной удачей для Стрельцова стала смена Никиты Хрущева на Леонида Брежнева во главе партии — а без этого ему с большой долей вероятности не удалось бы вернуться в футбол?



— Думаю, так и есть. Это и парторг ЗИЛа Аркадий Вольский рассказывал. Насколько знаю, соответствует действительности и фраза Брежнева: «Если какой-нибудь рабочий, слесарь выйдет из тюрьмы, ему же можно работать слесарем. Так почему футболист не может играть в футбол?» После чего Стрельцов и вернулся.



— Легендарная фраза, за которую Леониду Ильичу можно многое простить.



— Да-да. Никогда не забуду, как в 64-м году Эдик, которому еще было запрещено выступать за первую команду «Торпедо», поехал играть на Ширяево поле за торпедовскую клубную команду против «Спартака». Там забор снесли! Потому что стадион был небольшой, а народу столько приперло, что, несмотря ни на какую милицию, забор сломали, поле обступили и смотрели, как Стрельцов играл.

Это мне рассказывали очевидцы, а на моих глазах была другая история. Тоже 64-й год, дубли «Динамо» и «Торпедо» играют на Восточной. Кто-то распустил слух, что Стрельцов будет играть. Приезжаем, а там биток: единственная тогда трибуна заполнена, болельщики на фонарях висят, на крышах домов вокруг. Все облеплено людьми. Мы нашли какое-то местечко за воротами, встали.

Выходят перед игрой — Эдика нет. А потом ребята считают: смотрите, торпедовцев-то десять вышло на разминку! Но на игру — вышел. Тайм поиграл — и, видимо, кто-то там стукнул. И на второй ему выйти уже не разрешили. Вот это я видел собственными глазами. А в следующем году Стрельцов уже выигрывал чемпионат СССР...

(Игорь Рабинер)

Полное интервью Михаила Гершковича читайте здесь.