«Позорище!» Гершкович разгромил сериал «В созвездии Стрельца»

Бывший форвард «Локомотива», «Торпедо», «Динамо» и сборной СССР, а сейчас глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович в большом интервью «СЭ» разгромил сериал «В созвездии Стрельца» об Эдуарде Стрельцове и рассказал о семье легендарного футболиста.

— Вам часто доводилось бывать дома у Стрельцова, общаться с его женой Раисой, с мамой Софьей Фроловной?

— Да, конечно. Софья Фроловна была строгая женщина, Эдика страшно любила, и эта строгость появилась у нее из-за большой заботы о нем. И он мать очень любил, с его стороны было послушание. И Эдик у нас часто бывал. К экзаменам часто готовились вместе — то у него, то у меня. Праздники отмечали, Новый год...



Потом они с мамой стали жить отдельно. Раиса была хозяйкой. Вот он приедет после игры, сумку бросит в угол. На следующее утро берет эту же сумку, а там уже все чисто и выглажено вплоть до шнурков. Она очень любила, опекала его, ухаживала. У них дружная семья была.

— Помню, как вы в прессе возмущались сериалом «В созвездии Стрельца». Меня как раз и возмутило там то, что авторы умертвили Софью Фроловну, пока Эдуард был в заключении, хотя в реальности мама его пережила. И еще — что в сериале после зоны его опять свели с первой женой Аллой.

— Да это вообще позорище. После этого сериала я уже фильм «Стрельцов» вообще смотреть не стал, потому что мне сказали: «Совсем расстроишься». А как сериал заканчивается?! 65-й год, они приезжают после чемпионства, когда играли с «Черноморцем», и на вокзале его встречают жена с дочкой. Да у него уже в это время была новая семья, в 64-м родился сын Игорь! Зачем такие вещи.

(Игорь Рабинер)

Полное интервью Михаила Гершковича читайте здесь.