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Сегодня, 14:36

Гладилин считает, что «Динамо» не хватило мотивации на матч со «Спартаком» в Кубке России

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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин объяснил поражение «Динамо» в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России с красно-белыми (0:2).

«Я думаю, что «Динамо» не хватило мотивации на вторую игру такую же, как с «Зенитом». На первый тайм они вышли не до конца мотивированными и мобилизованными. Поэтому было допущено несколько ошибок, после которых были забиты голы», — передает слова Гладилина Vprognoze.ru.

В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с победителем противостояния «Ростов» — «Оренбург». Команды проведут очный матч в четверг, 2 мая.

Источник: Vprognoze.ru
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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