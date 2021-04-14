Гамула возглавил любительский клуб из чемпионата Москвы
11:18
Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула возглавил любительский клуб «Гераклион», выступающий в чемпионате Москвы.
Сегодня, 14 апреля, клуб под руководством Гамулы в 1-м туре турнира встретится с «Росичем», который является действующий чемпионом и обладателем Суперкубка столицы.
В минувшем сезоне «Гераклион» набрал 22 очка в 13 матчах и занял 7-е место в турнирной таблице дивизиона «А».
Ранее Гамула признался, что стал жертвой обмана, когда покинул «Ростов» и собирался возглавить клуб ПФЛ «Машук-КМВ».
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