Гамула возглавил любительский клуб из чемпионата Москвы

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула возглавил любительский клуб «Гераклион», выступающий в чемпионате Москвы.

Сегодня, 14 апреля, клуб под руководством Гамулы в 1-м туре турнира встретится с «Росичем», который является действующий чемпионом и обладателем Суперкубка столицы.

В минувшем сезоне «Гераклион» набрал 22 очка в 13 матчах и занял 7-е место в турнирной таблице дивизиона «А».

Ранее Гамула признался, что стал жертвой обмана, когда покинул «Ростов» и собирался возглавить клуб ПФЛ «Машук-КМВ».