Клуб из Эквадора заявил на матч семерых игроков из-за коронавируса

Эквадорский клуб «Сосьедад Депортива Аукас» отправился на матч 8-го тура чемпионата с командой «Барселона Гуакиль» в составе семи человек.

В клубе произошла вспышка коронавируса, из-за чего не удалось собрать необходимое количество игроков для стартового состава. Семь футболистов — минимально допустимое число для участия в матче. Клуб просил перенести игру, однако получил отказ.

Команда добиралась на встречу на автобусе, преодолев 421 км.