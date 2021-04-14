Футбольный агент Роман Беззубов был застрелен неизвестными в Риге

Сегодня, 14 апреля, в Риге в микрорайоне Пурвциемс был застрелен футбольный агент Роман Беззубов, сообщает Jauns.lv.

По информации источника, полиции Латвии удалось установить, что как минимум двое человек могут быть причастны к убийству. Нападавшие передвигались на автомобиле BMW X5 черного цвета.

Роман Беззубов попал в засаду, когда на своем автомобиле выезжал на улицу Гунара Астраc. Там ему путь перегородил BMW с российскими номерами, из которого нападавший открыл стрельбу.

В чемпионате Латвии Беззубов провел почти 300 матчей. После окончания игровой карьеры стал футбольным агентом. Среди его клиентов, в частности, были игроки сборных Латвии Виталий Ягодинский и Владислав Соловейчик, полузащитник молодежной сборной Украины Николай Мусолитин.