Гаджиев заявил, что запретил бы футболистам совмещать игру в клубе и Медиалиге

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался по поводу совмещения футболистами игры в профессиональном клубе и в медийных командах.

«Что касается игроков, которые хотят совмещать игру в профессиональном клубе и в Медиалиге, думаю, это возможно только в том случае, если нет серьезной нагрузки в Медиалиге. Невозможно в таком случае серьезно заниматься со значительной самоотдачей. Если ты не будешь отдавать все силы в профессиональном спорте, то ты никуда не дойдешь. Обязательно нужна полная концентрация, высокая мотивация, большой объем нагрузок. Это обязательные условия для достижений в профессиональном спорте. Я бы, как руководитель профессионального клуба, не разрешил игроку участвовать в каких-либо других соревнованиях за другую команду. Медиалига может способствовать популяризации игры. Привлечение игроков, на примере с Джикией и Соболева в качестве организаторов, это нормально. Они медийные лица, организаторы, но не участники. Мне непонятно, как это может получится, если игрок хочет и играть и там, и там», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

Он также отметил, что если футболист выступает в профессиональном клубе, то тренер и руководство могут запретить ему выступления в других местах. По его словам, конфликты возникают даже в случаях, когда футболист хочет выступить за национальную команду.

Ранее нападающий «Химок» Денис Давыдов перешел в медийный клуб Reality. Он заявил, что будет совмещать выступления в двух командах.