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Сегодня, 06:36

Де Брейне установил рекорд АПЛ по количеству игр с двумя голевыми пасами за матч

Руслан Минаев
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне оформил ассистентский дубль в матче с «Ноттингем Форест» (2:0) в 35-м туре АПЛ.

Бельгиец провел 18-ю игру в чемпионате, в которой сделал две и более результативные передачи. Показатель является рекордным в истории лиги.

В этом сезоне 32-летний хавбек провел за «Сити» 21 матч, забил 6 голов и сделал 16 результативных передач.

Кевин де Брейне
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 35 25 5 5 85-28 80
2
 Ман. Сити 34 24 7 3 82-32 79
3
 Ливерпуль 35 22 9 4 77-36 75
4
 Астон Вилла 35 20 7 8 73-52 67
5
 Тоттенхэм 33 18 6 9 67-52 60
6
 МЮ 34 16 6 12 52-51 54
7
 Ньюкасл 34 16 5 13 74-55 53
8
 Вест Хэм 35 13 10 12 56-65 49
9
 Челси 33 13 9 11 63-59 48
10
 Борнмут 35 13 9 13 52-60 48
11
 Вулверхэмптон 35 13 7 15 48-55 46
12
 Брайтон 34 11 11 12 52-57 44
13
 Фулхэм 35 12 7 16 51-55 43
14
 Кр. Пэлас 35 10 10 15 45-57 40
15
 Эвертон 35 12 8 15 37-48 38
16
 Брентфорд 35 9 8 18 52-60 35
17
 Нот. Форест 35 7 9 19 42-62 26
18
 Лутон Таун 35 6 7 22 48-77 25
19
 Бернли 35 5 9 21 38-70 24
20
 Шеффилд Юн. 35 3 7 25 34-97 16
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.04 14:30
Вест Хэм – Ливерпуль
 2 : 2
27.04 17:00
Фулхэм – Кр. Пэлас
 1 : 1
27.04 17:00
МЮ – Бернли
 1 : 1
27.04 17:00
Ньюкасл – Шеффилд Юн.
 5 : 1
27.04 17:00
Вулверхэмптон – Лутон Таун
 2 : 1
27.04 19:30
Эвертон – Брентфорд
 1 : 0
27.04 22:00
Астон Вилла – Челси
 2 : 2
28.04 16:00
Борнмут – Брайтон
 3 : 0
28.04 16:00
Тоттенхэм – Арсенал
 2 : 3
28.04 18:30
Нот. Форест – Ман. Сити
 0 : 2
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 20
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 19
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 25 1 8
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 30 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 30 1 8
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