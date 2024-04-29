Де Брейне установил рекорд АПЛ по количеству игр с двумя голевыми пасами за матч

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне оформил ассистентский дубль в матче с «Ноттингем Форест» (2:0) в 35-м туре АПЛ.

Бельгиец провел 18-ю игру в чемпионате, в которой сделал две и более результативные передачи. Показатель является рекордным в истории лиги.

В этом сезоне 32-летний хавбек провел за «Сити» 21 матч, забил 6 голов и сделал 16 результативных передач.