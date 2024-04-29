Де Брейне установил рекорд АПЛ по количеству игр с двумя голевыми пасами за матч
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне оформил ассистентский дубль в матче с «Ноттингем Форест» (2:0) в 35-м туре АПЛ.
Бельгиец провел 18-ю игру в чемпионате, в которой сделал две и более результативные передачи. Показатель является рекордным в истории лиги.
В этом сезоне 32-летний хавбек провел за «Сити» 21 матч, забил 6 голов и сделал 16 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|35
|25
|5
|5
|85-28
|80
|
2
|Ман. Сити
|34
|24
|7
|3
|82-32
|79
|
3
|Ливерпуль
|35
|22
|9
|4
|77-36
|75
|
4
|Астон Вилла
|35
|20
|7
|8
|73-52
|67
|
5
|Тоттенхэм
|33
|18
|6
|9
|67-52
|60
|
6
|МЮ
|34
|16
|6
|12
|52-51
|54
|
7
|Ньюкасл
|34
|16
|5
|13
|74-55
|53
|
8
|Вест Хэм
|35
|13
|10
|12
|56-65
|49
|
9
|Челси
|33
|13
|9
|11
|63-59
|48
|
10
|Борнмут
|35
|13
|9
|13
|52-60
|48
|
11
|Вулверхэмптон
|35
|13
|7
|15
|48-55
|46
|
12
|Брайтон
|34
|11
|11
|12
|52-57
|44
|
13
|Фулхэм
|35
|12
|7
|16
|51-55
|43
|
14
|Кр. Пэлас
|35
|10
|10
|15
|45-57
|40
|
15
|Эвертон
|35
|12
|8
|15
|37-48
|38
|
16
|Брентфорд
|35
|9
|8
|18
|52-60
|35
|
17
|Нот. Форест
|35
|7
|9
|19
|42-62
|26
|
18
|Лутон Таун
|35
|6
|7
|22
|48-77
|25
|
19
|Бернли
|35
|5
|9
|21
|38-70
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|35
|3
|7
|25
|34-97
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.04
|14:30
|
Вест Хэм – Ливерпуль
|2 : 2
|27.04
|17:00
|
Фулхэм – Кр. Пэлас
|1 : 1
|27.04
|17:00
|
МЮ – Бернли
|1 : 1
|27.04
|17:00
|
Ньюкасл – Шеффилд Юн.
|5 : 1
|27.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Лутон Таун
|2 : 1
|27.04
|19:30
|
Эвертон – Брентфорд
|1 : 0
|27.04
|22:00
|
Астон Вилла – Челси
|2 : 2
|28.04
|16:00
|
Борнмут – Брайтон
|3 : 0
|28.04
|16:00
|
Тоттенхэм – Арсенал
|2 : 3
|28.04
|18:30
|
Нот. Форест – Ман. Сити
|0 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Коул Палмер
Челси
|20
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|19
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|25
|1
|8
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|30
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|30
|1
|8
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