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Экс-футболист Мичков — о сравнениях с Зиданом: «Я выделялся — и перестал»

Алина Савинова
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Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков рассказал, как относился к сравнениям с легендой французского футбола Зинедином Зиданом.

«Да никак. Серега [Игнашевич] сказал, что я был талантлив. Но мало ли кто выделяется на детском уровне. Я вот выделялся — и перестал. Пришлось опускаться в опорную зону. Стандартно для игроков нашей позиции: так же перешел вглубь Дима Тарасов в «Томи», — приводит Sport24 слова Мичкова.

Мичков выступал за такие российские команды, как «Факел», «Рубин», «Томь», «Краснодар», «Шинник», «Витязь» и другие. С 2021 года он работает старшим тренером «Балтики».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-25-eks-futbolist-michkov-o-tom-chto-yego-sravnivali-s-zidanom-ya-vydelyalsya-i-perestal
Зинедин Зидан
Футбол
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Мичков рассказал, как мог перейти в «Спартак»

Мичков рассказал о том, как ездил из Швейцарии во Францию за продуктами
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 5 : 1
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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