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Экс-футболист «Фортуны» Низар Трабельси был оправдан после пожизненного срока за подготовку терактов

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Бывший профессиональный футболист Низар Трабельси, приговоренный к пожизненному заключению за подготовку терактов был оправдан в суде присяжных в США, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой за CNN.

«Тунисец, которого министерство юстиции обвинило в сотрудничестве с членами «Аль-Каиды»* (Запрещенная в России террористическая организация), включая Усаму бен Ладена, с целью организации теракта против американцев в Европе, был оправдан в пятницу судом присяжных в Вашингтоне - по всем обвинениям», — говорится в сообщении.

По словам адвоката Трабельси, такое решение суда отразило лучшие качества правовой системы США.

В 2001 году Трабельси планировал теракт на военной базе НАТО в городе Кляйн-Брогеле (Бельгия). В 2003 году его приговорили к 10 годам тюрьмы в Бельгии. Спустя 10 лет он был экстрадирован в США, где его приговорили к пожизненному заключению за подготовку покушения на американских военных.

В 2014 году Европейский суд обязал власти Бельгии выплатить Трабельси 60 тысяч евро в качестве моральной компенсации за «негуманное» отношение в связи с экстрадицией в США.

Тунисец в 1990-х годах выступал на профессиональном уровне за «Фортуну» из Дюссельдорфа.

Источник: РИА
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