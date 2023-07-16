Далалоян признался, что ему понравилось играть с Тюкавиным и Смоловым
Российский гимнаст Артур Далалоян поделился впечатлениями от участия в Super Skill Challenge.
«Это крутой челлендж, сейчас же много таких, они набирают большие обороты — такие виды соревнований на точность, резкость. Я думаю, что это примерно то же самое, очень интересно, очень круто поддержать любимую команду «Динамо», быть частью этого, тем более с нашими основными ребятами. Конечно, своим выступлением сегодня доволен, получилось даже лучше, чем хотелось, но можно было гол забивать. Все бились, старались одинаково, одной командой. Мне понравилась, в принципе, связка Далалоян-Тюкавин-Смолов, сыграли неплохо», — приводит ТАСС слова Далалояна.
16 июля на «ВТБ Арене» в Москве пройдет финал Московского кубка селебрити, в котором встретятся команды из медиалиги 2Drots и «Броук Бойз». Начало матча — в 18.45 по московскому времени. Перед финалом состоялся Super Skill Challenge, в котором сборная МКС одержала победу над командой «Динамо» (5:4), за которую выступил Далалоян.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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|0-0
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6
|Краснодар
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|0-0
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0
|0-0
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15
|Рубин
|0
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|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -