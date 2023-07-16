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Сегодня, 18:41

Далалоян признался, что ему понравилось играть с Тюкавиным и Смоловым

Алина Савинова
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Российский гимнаст Артур Далалоян поделился впечатлениями от участия в Super Skill Challenge.

«Это крутой челлендж, сейчас же много таких, они набирают большие обороты — такие виды соревнований на точность, резкость. Я думаю, что это примерно то же самое, очень интересно, очень круто поддержать любимую команду «Динамо», быть частью этого, тем более с нашими основными ребятами. Конечно, своим выступлением сегодня доволен, получилось даже лучше, чем хотелось, но можно было гол забивать. Все бились, старались одинаково, одной командой. Мне понравилась, в принципе, связка Далалоян-Тюкавин-Смолов, сыграли неплохо», — приводит ТАСС слова Далалояна.

16 июля на «ВТБ Арене» в Москве пройдет финал Московского кубка селебрити, в котором встретятся команды из медиалиги 2Drots и «Броук Бойз». Начало матча — в 18.45 по московскому времени. Перед финалом состоялся Super Skill Challenge, в котором сборная МКС одержала победу над командой «Динамо» (5:4), за которую выступил Далалоян.

Источник: https://tass.ru/sport/18286655
Федор Смолов
Футбол
Артур Далалоян
Константин Тюкавин
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