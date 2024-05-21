Стала известна стоимость билетов на суперфинал Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом»

Билеты на матч суперфинала FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой» поступили в продажу, сообщает пресс-служба РФС.

Стоимость самого дешевого билета на игру составляет 500 рублей. Самый дорогой билет стоит 15 000 рублей.

Для болельщиков петербургского клуба выделены секторы на нижнем ярусе трибуны D стадиона «Лужники», а для фанатов калининградцев предусмотрены секторы нижнего яруса трибуны B.

Матч «Балтика» — «Зенит» пройдет 2 июня в Москве. Начало — в 18.00 мск.