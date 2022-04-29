«Динамо» летом сыграет с «Амкалом»

По информации «СЭ», московское «Динамо» летом планирует провести товарищеский матч с командой блогеров — «Амкалом». Игра запланирована на 25 июня и состоится на «ВТБ-Арене».

В чемпионате России «Динамо» располагается на втором месте, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 очков.

Завтра, 30 апреля, бело-голубые сыграют с «Уралом». Начало — в 14.00 мск.