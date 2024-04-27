Канчельскис: «Кыргызская премьер-лига уступает казахстанской во всех компонентах»

Главный тренер «Мурас Юнайтед» из Джалал-Абада Андрей Канчельскис сравнил чемпионаты Кыргызстана и Казахстана.

«Казахстанская лига сильнее. Это факт, даже обсуждается. Кыргызская уступает во всех компонентах. Инфраструктура, качество футболистов, исполнительское мастерство, количество команд. Уровень всех футболистов в Кыргызской премьер-лиге ниже. Есть над чем работать, и это хорошо», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.kz.

«Мурас Юнайтед» занимает четвертое место из десяти в чемпионате Кыргызстана, имея в активе 7 очков после четырех матчей.