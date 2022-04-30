Почетный президент РФС Колосков допустил, что УЕФА примет российские клубы в еврокубки в следующем сезоне

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» информацию о возможном отстранении российских клубов и сборных на следующий сезон. Такое решение УЕФА может вынести в мае.

«Это могут быть чьи-то фантазии. Буквально позавчера Чеферин выступил с официальным заявлением о том, что он готов пересмотреть санкции, поскольку коллективной ответственности быть не может. И к футболу это не имеет никакого отношения. Это официальная позиция. Если отталкиваться от его слов, то вполне возможно, что нас могут принять в еврокубки в следующем году. Мы люди опытные и исходим из того, что надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему», — сказал Колосков «СЭ».

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Из-за этого сборная России не смогла принять участия в стыковом турнире за право выхода в финальную часть ЧМ-2022, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.