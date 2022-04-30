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Сегодня, 11:57

Почетный президент РФС Колосков допустил, что УЕФА примет российские клубы в еврокубки в следующем сезоне

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» информацию о возможном отстранении российских клубов и сборных на следующий сезон. Такое решение УЕФА может вынести в мае.

«Это могут быть чьи-то фантазии. Буквально позавчера Чеферин выступил с официальным заявлением о том, что он готов пересмотреть санкции, поскольку коллективной ответственности быть не может. И к футболу это не имеет никакого отношения. Это официальная позиция. Если отталкиваться от его слов, то вполне возможно, что нас могут принять в еврокубки в следующем году. Мы люди опытные и исходим из того, что надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему», — сказал Колосков «СЭ».

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Из-за этого сборная России не смогла принять участия в стыковом турнире за право выхода в финальную часть ЧМ-2022, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1(-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
Вячеслав Колосков
УЕФА
ФИФА
2
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
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