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Свищев — о победе фильма про Яшина на фестивале в Италии: «Туда политики еще не добрались»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» на международном фестивале спортивного кино Paladino d'Oro Sport Film Festival в Италии.

«Это радостная новость. Да, может, это не самый известный фестиваль, но это говорит о том, что там, за границей людям интересна духовная, культурная и спортивная жизнь россиян. Правдивый фильм, правдивая история — это и должно побеждать. Там, куда политики еще не добралась, побеждает профессионализм. Поэтому картина и нашел отклик у жюри и получил свою награду», — сказал Свищев «СЭ».

Награду «лучший фильм» фестиваля получил продюсер ленты Олег Капанец.

Лев Яшин
Дмитрий Свищев
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Фильм про Яшина выиграл главный приз на фестивале спортивного кино в Италии
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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 - : -
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 - : -
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