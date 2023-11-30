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Игонин: «На следующей конференции по квоте я должен пройти в исполком РФС»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Алексей Игонин рассказал, чем будет заниматься на своей новой должности.

«Функционал моей деятельности не меняется. Теперь будет больше общих вопросов. Было прогнозируемо, что я стану президентом федерации футбола Санкт-Петербурга. На следующей конференции по квоте я должен пройти в исполком РФС. Посмотрим, как все будет. Так или иначе занимаюсь повесткой в футболе, просто теперь она будет не федеральной, а региональной», — приводит слова Игонина «РБ Спорт».

Он был избран главой организации 10 ноября. Игонин сменил на этом посту Елену Илюхину.

Источник: РБ Спорт
Алексей Игонин
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
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 - : -
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Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
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