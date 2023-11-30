Игонин: «На следующей конференции по квоте я должен пройти в исполком РФС»

Президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Алексей Игонин рассказал, чем будет заниматься на своей новой должности.

«Функционал моей деятельности не меняется. Теперь будет больше общих вопросов. Было прогнозируемо, что я стану президентом федерации футбола Санкт-Петербурга. На следующей конференции по квоте я должен пройти в исполком РФС. Посмотрим, как все будет. Так или иначе занимаюсь повесткой в футболе, просто теперь она будет не федеральной, а региональной», — приводит слова Игонина «РБ Спорт».

Он был избран главой организации 10 ноября. Игонин сменил на этом посту Елену Илюхину.