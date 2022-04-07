Чеферин сообщил, что УЕФА пока не собирается останавливать вещание матчей под своей эгидой в России

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что организация пока не собирается останавливать вещание матчей под своей эгидой.

«Собирается ли УЕФА остановить вещание матчей под эгидой организации в России? Мы можем обсудить это еще. Мы думаем, что сейчас нет причин для этого. Но все меняется день за днем, мы будем смотреть, что будет происходить, на сегодня, после исполкома УЕФА, нет решения по поводу этого», — приводит слова Чеферина ТАСС.

28 февраля Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.