В Хорватии футболиста удалили после неправильно исполненного пенальти
В Хорватии во время матча «Истры 1961» и загребского «Динамо» был удален футболист после неправильного исполнения пенальти.
Нападающий загребской команды Бруно Петкович на 89-минуте матча отправился исполнять 11-метровый. Перед ударом он сделал паузу, вратарь двинулся в правую сторону и после этого Петкович отправил мяч в ворота.
В итоге гол с пенальти был отменен и судья показал форварду вторую желтую карточку.
Матч «Истра 1961» — «Динамо» проходил 15 декабря и завершился со счетом 2:0 в пользу загребской команды.
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