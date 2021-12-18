В Хорватии футболиста удалили после неправильно исполненного пенальти

В Хорватии во время матча «Истры 1961» и загребского «Динамо» был удален футболист после неправильного исполнения пенальти.

Нападающий загребской команды Бруно Петкович на 89-минуте матча отправился исполнять 11-метровый. Перед ударом он сделал паузу, вратарь двинулся в правую сторону и после этого Петкович отправил мяч в ворота.

В итоге гол с пенальти был отменен и судья показал форварду вторую желтую карточку.

Bruno Petkovic with perhaps the most unique way of getting sent off this year... pic.twitter.com/oOCUsz99H3 — Richard Wilson (@HYFPRW) December 16, 2021

Матч «Истра 1961» — «Динамо» проходил 15 декабря и завершился со счетом 2:0 в пользу загребской команды.