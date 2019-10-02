Бывший вице-президент ФИФА пожизненно отстранен от футбольной деятельности

Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно отстранила бывшего вице-президента организации уругвайца Эухенио Фигередо от футбольной деятельности. Такое наказание 87-летний функционер получил за взяточничество. Также он оштрафован на миллион швейцарских франков, сообщает L'Equipe.

В период с 2004 по 2015 год функционер был связан с коррупционной схемой по продаже телевизионных и маркетинговых прав компаниям на турниры под эгидой Южноамериканской конфедерации футбола.

Фигередо был вице-президентом ФИФА с 2014 по 2015 год.