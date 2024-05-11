Холанн: «У меня есть Пеп Гвардиола, который обо мне заботится»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн заявил, что доволен тем, как развивается его карьера в Англии.



«Я нахожусь в идеальном месте: я молод, у меня есть Пеп Гвардиола, который обо мне заботится. У меня все хорошо, мне это нравится и я счастлив! Я хочу большего. Моя единственная цель — выиграть Премьер-лигу, а после этого я сосредоточусь на завоевании Кубка Англии. Я хочу выигрывать больше крупных трофеев, потому что ощущение от выигрыша требла было нереальным. Мне это очень понравилось, поэтому я хотел бы сделать это снова», — цитирует Холанда AS.

В текущем сезоне во всех турнирах Холанн провел 53 матча. На счету норвежца 52 мяча и 9 голевых передач.